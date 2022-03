उत्तराखंड में नए सीएम की ताजपोशी को पर्यवेक्षक नियुक्त, चौंकाने वाला हो सकता है नाम, रेस में अब ये नाम

Uttarakhand

oi-Pavan Nautiyal

देहरादून, 14 मार्च। उत्तराखंड में नए मुख्यमंत्री की ताजपोशी को लेकर भाजपा ने ​पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी को ऑब्जर्वर बनाया गया है। जो कि होली के बाद उत्तराखंड विधानमंडल दल की बैठक कर नए मुख्यमंत्री का चयन करेंगे। अब तक भाजपा सूत्रों का दावा है कि 19 मार्च को विधानमंडल दल की बैठक और 20 मार्च को नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण हो सकता है। साथ ही भाजपा के अंदर सीएम को लेकर नए नामों पर विचार करने और विधायकों में से ​ही किसी एक को मुख्यमंत्री बनाए जाने की चर्चा से चौंकाने वाले नाम सामने आने का दावा किया जा रहा है।

धामी के हारने से नई मुसीबत में भाजपा

भाजपा उत्तराखंड में 47 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत तो ले आई, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चुनाव हारने से दुविधा में फंस गई है। अब भाजपा नए मुख्यमंत्री की ताजपोशी के लिए तैयारी में जुट गई है। इस बीच विधायकों, सांसदों और भाजपा के सीनियर नेताओं की देहरादून से दिल्ली तक दौड़ जारी है। भाजपा में पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाए जाने के अलावा पहली बार महिला मुख्यमंत्री बनाने की मांग तेजी से उठने लगी है। जिसके बाद कोटद्वार की विधायक और पूर्व सीएम बीसी खंडूरी की बेटी ऋतु खंडूरी भूषण का नाम सबसे ज्यादा चर्चाओं में है। भाजपा के अब तक के फैसले चौंकाने वाले रहे हैं। ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि भाजपा किसी नए चेहरे पर दांव खेले। जिस तरह से महिला मोर्चा प्रदेश में सरकार में बनाने में महिलाओं की भागीदारी की बात कर रही है, उससे महिला मोर्चा की अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण सबसे आगे बताई जा रही हैं। हालांकि अभी तक सभी नामों पर कयास ही लगाए जा रहे हैं।

सीएम से लेकर कैबिनेट मंत्री को लेकर लॉबिंग तेज

देहरादून से दिल्ली दौड़ के पीछे मुख्यमंत्री से लेकर कैबिनेट मंत्री पद पाना भी माना जा रहा है। आधा दर्जन से अधिक विधायक दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। स्वामी यतीश्वरानंद के चुनाव हारने के अलावा सभी कैबिनेट मंत्री चुनाव जीतकर आए हैं। ऐसे में सबकी दावेदारी मानी जा रही है। हरक सिंह और यशपाल आर्य के पार्टी छोड़ने से भी 2 सीट खाली हो चुकी है। ऐसे में सतपाल महाराज, धन सिंह रावत, गणेश जोशी, अरविंद पांडेय, सुबोध उनियाल, विशन सिंह चुफाल, बंशीधर भगत, रेखा आर्य के नाम कैबिनेट में शामिल होने की पूरी उम्मीद लगाई जा रही है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशि​क को इस बार कैबिनेट में शामिल कर प्रदेश अध्यक्ष पर किसी नए चेहरे को लाने की चर्चा हो रही है। इसके साथ ही स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल को स्पीकर की जगह कैबिनेट में और विशन सिंह चुफाल को स्पीकर बनाए जाने की चर्चा हो रही है। देहरादून से मुन्ना सिंह चौहान, खजानदास, विनोद चमोली का दावा भी मजबूत माना जा रहा है। टिहरी जिले से किशोर उपाध्याय, प्रीतम पंवार भी अपना दावा रख सकते हैं। उत्तरकाशी जिले से अब तक ​कैबिनेट में कभी जगह नहीं मिली है, ऐसे में पहली बार जीतकर आए विधायक सुरेश चौहान को कैबिनेट में शामिल कराने की भी क्षेत्र से मांग उठी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री की रेस से बाहर होने पर महिला कोटे में ऋतु खंडूरी भूषण भी लिस्ट में हो सकती हैं। इस तरह से मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक कई नाम रेस में हैं।

English summary

New CM's coronation appointed as observer in Uttarakhand, name can be shocking, now this name in race