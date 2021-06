Mussoorie:दारोगा नीरज कठैत कौन हैं ? MLA का चालान काटने पर हुआ तबादला तो मच गया हंगामा

Uttarakhand

oi-Anjan Kumar Chaudhary

मसूरी, 18 जून: उत्तराखंड के मसूरी में अभी भी देश के बाकी हिस्सों से तापमान कम है, लेकिन वहां का सियासी पारा बढ़ता ही जा रहा है। दरअसल, वहां पर एक सब इंस्पेक्टर के तबादले की वजह से स्थानीय लोग और विपक्षी कांग्रेस भी हंगामा कर रही है। तबादला एसआई नरीज कठैत का हुआ है, जिन्हें मसूरी जैसे हाई-प्रोफाइल शहर से एक दूर-दराज कस्बे में भेज दिया गया है। लोगों का आरोप है कि दारोगा का गुनाह ये है कि उसने अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाई है। उसने सत्ताधारी पार्टी के एक विधायक का चालान काटा, क्योंकि वो और उनका परिवार कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन कर रहा था। जानिए क्या है पूरा मामला और कौन हैं वो दारोगा, जिनका ट्रांसफर रोकवाने के लिए आंदोलन शुरू हो गया है।

English summary

Mussoorie:Demonstration is being held to stop the transfer of SI Neeraj Kathait, who cut the challan of MLA of Roorkee, police officer said routine transfer