तेंदुए से बचने के लिए नदी में कूदा, इस तरह घने जंगल में खूंखार जानवरों के बीच कटी दो रातें

Uttarakhand

हरिद्वार, 22 नवंबर: 'मैन वर्सेज वाइल्ड' के एपिसोड देखकर हम-आप रोमांचित हो उठते हैं। लेकिन, सोचिए अगर किसी शख्स के साथ सच में ऐसा हो जाए और उसके साथ टीवी क्रू भी ना हो तो उसपर क्या गुजरेगी। ऋषिकेश में काम करने वाले एक शख्स के साथ ऐसा ही हुआ है। उसे दो रातें घने जंगलों में भूखे-प्यासे पेड़ पर गुजारनी पड़ी हैं, जहां उसके आसपास मीलों दूर तक इंसान का नामो-निशान नहीं था। लेकिन, दाद देने लायक बात है कि वह शख्स हिम्मत नहीं हारा और तबतक जीने का हौसला कम नहीं पड़ने दिया, जबतक कि उसके पास उसे बचाने गई रेस्क्यू टीम पहुंच नहीं गई। यह सच्ची घटना है, जिसकी खौफनाक यादों से उबर पाना शायद ही उसके लिए कभी संभव होगा। लेकिन, राहत की बात है कि उसे खरोंच तक नहीं आई है।

English summary

Haridwar Police has rescued a man from the forest who was wandering in search of human settlement for three days and two nights