'मुझे केंद्र और राज्य सरकार से बहुत तकलीफ है...', जोशीमठ के गिराए जाने वाले होटल के मालिक का छलका दर्द

जोशीमठ में जिन होटलों और मकानों में अधिक दरारें हैं, उन्हें आज से गिराने का काम शुरू कर दिया जाएगा। प्रशासन द्वारा असुरक्षित जोन घोषित क्षेत्रों को खाली करा लिया गया है।

Joshimath sinking: उत्तराखंड के चमोली के जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने मंगलवार को कहा कि केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान (सीबीआरआई) रुड़की के विशेषज्ञों की टीम की निगरानी में जोशीमठ शहर में असुरक्षित चिन्हित भवनों को वैज्ञानिक तरीके से तोड़ा जाएगा। जिला प्रशासन भूस्खलन से प्रभावित बड़े होटलों को ध्वस्त करने की तैयारी कर रहा है।

चमोली के जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने कहा, "भूस्खलन और धंसाव से प्रभावित होटलों और घरों की पहचान कर ली गई है। असुरक्षित क्षेत्र में इमारतों को खाली कर दिया गया है और इसके आसपास के क्षेत्र में बफर जोन से नागरिकों को भी स्थानांतरित किया जा रहा है। इन इमारतों को गिराने के लिए सीबीआरआई रुड़की के वैज्ञानिकों को बुलाया गया है। सीबीआरआई की टीम आज जोशीमठ पहुंचेगी और जिन इमारतों को गिराने की जरूरत है, उनकी पहचान करेगी। विशेषज्ञों की निगरानी में आगे की कार्रवाई की जाएगी। सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इन इमारतों को गिराया जाएगा। "

If being demolished in public interest I'm with Govt & admin, even if there are only partial cracks in my hotel. But I should've been given a notice&valuation should've been made.I urge for valuation,I'll leave: Thakur Singh Rana, owner of Malari Inn that'll be demolished shortly pic.twitter.com/EKXUf4v8Wm