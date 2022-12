Uttarakhand jobs: साल 2023 में उत्तराखंड के युवाओं के लिए खुलेगा 5,700 से अधिक पदों पर भर्ती का पिटारा

उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने नए साल में 32 भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया है। इनसे 5,700 से अधिक पदों पर भर्ती होगी। इनमें यूकेएसएसएससी से आई 15 भर्तियों को भी शामिल किया गया है।

Uttarakhand

oi-Pavan Nautiyal

उत्तराखंड के युवाओं के लिए साल 2023 रोजगार का पिटारा लेकर आ रहा है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग नए साल में 32 भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया है। इनसे 5,700 से अधिक पदों पर भर्ती होगी।

यूकेएसएसएससी से आई 15 भर्तियों को भी शामिल किया गया

Earthquake: Nepal में दो बार आया भूकंप, तो वहीं Uttrakhand में भी लगे झटके | वनइंडिया हिंदी | *News

उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने जो तारीख तय की है वह संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की ओर से जारी तिथियों को ध्यान में रखते हुए किया है। नए साल में कई विभागों में 5,700 पदों पर भर्ती के विज्ञापन जारी किए जाएंगे। इन सभी को मिलाकर 32 भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया गया है। इनमें यूकेएसएसएससी से आई 15 भर्तियों को भी शामिल किया गया है।

जानिए कब है कौन सी परीक्षा

भर्ती का नाम परीक्षा की तिथि

पटवारी-लेखपाल 08 जनवरी

वन आरक्षी परीक्षा 22 जनवरी

सहायक कुलसचिव मुख्य परीक्षा 07-08 फरवरी

सहायक लेखाकार परीक्षा 12 फरवरी

कनिष्ठ सहायक परीक्षा 05 मार्च

बंदीरक्षक परीक्षा अप्रैल के बाद

संभागीय निरीक्षक प्री परीक्षा 19 अप्रैल

कृषि, पशुपालन भर्ती परीक्षा 23 अप्रैल

पीसीएस-जे प्री परीक्षा 30 अप्रैल

पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 मई के बाद

प्रयोगशाला सहायक परीक्षा 07 मई

विधि विज्ञान प्रयोगशाला परीक्षा 24-26 मई

मान चित्रकार परीक्षा 04 जून

ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक, विधि विज्ञान 12-15 जून

सहायक समीक्षा अधिकारी प्री परीक्षा 18 जून

पीसीएस प्री परीक्षा 02 जुलाई

लोवर पीसीएस प्री परीक्षा, सफाई निरीक्षक प्री

व राजस्व निरीक्षक प्री परीक्षा 23 जुलाई

अवर अभियंता परीक्षा 13 अगस्त

सहायक सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा 20 अगस्त

पीसीएस-जे मुख्य परीक्षा 23-26 अगस्त

सहायक समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा 01 अक्तूबर

व्यवस्थाधिकारी परीक्षा 24 सितंबर

पशु चिकित्साधिकारी ग्रेड-2 मुख्य परीक्षा 01 अक्तूबर

गन्ना पर्यवेक्षक, दुग्ध पर्यवेक्षक परीक्षा 08 अक्तूबर

संभागीय निरीक्षक मुख्य परीक्षा 16-17 अक्तूबर

वन क्षेत्राधिकारी प्री परीक्षा व लौगिंग अधिकारी प्री परीक्षा 05 नवंबर

राजकीय पॉलिटेक्निक प्रधानाचार्य मुख्य परीक्षा 08 नवंबर

स्केलर परीक्षा 19 नवंबर

पीसीएस मुख्य परीक्षा 11-15 दिसंबर

वैयक्तिक सहायक, अपर निजी सचिव परीक्षा 17 दिसंबर

बंदीरक्षक लिखित परीक्षा 24 दिसंबर

लोवर पीसीएस मुख्य परीक्षा, सफाई निरीक्षक मुख्य परीक्षा

राजस्व निरीक्षक मुख्य परीक्षा 27-28 दिसंबर

ये भी पढ़ें-Uttarakhand: IAS अफसर ने जमीन पर बैठकर लगाई चौपाल, वायरल हो रही तस्वीर, सोशल मीडिया में लोग कर रहे जमकर तारीफ

English summary

The year 2023 is bringing a box of employment for the youth of Uttarakhand. Uttarakhand Public Service Commission has released the calendar of 32 recruitment exams in the new year. These will recruit more than 5,700 posts.