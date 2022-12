कोविड-19 के नए वैरिएंट को लेकर किया गया मॉकड्रिल, स्वास्थ्य सचिव बोले, स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से मुस्तैद

मॉकड्रिल के मौके पर स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने देहरादून स्थित पंडित दीन दयाल उपाध्याय कोरोनेशन अस्पताल का जायजा लिया गया। उन्होंने सबसे पहले पीएसए ऑक्सीजन प्लांट का जायजा लिया।

Uttarakhand

oi-Pavan Nautiyal

कोविड-19 के नए वैरिएंट को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है यह बात स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने प्रदेश के सभी जनपदों के चिकित्सा इकाइयों में मॉकड्रिल के दौरान कही। मंगलवार को कोरोना के दृष्टिगत उत्तराखंड में स्वास्थ्य इकाइयों में आईसीयू वार्ड, इमरजेंसी, ऑक्सीजन प्लांट, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन सीलेंडर, आइसोलेशन बेड, एम्बुलेंस, कोविड टेस्टिंग लैब, दवाईयों की उपलब्धता आदि की तैयारियां मॉकड्रिल में परखी गई।

स्वास्थ्य सचिव ने देहरादून स्थित पंडित दीन दयाल उपाध्याय कोरोनेशन अस्पताल का जायजा लिया

मॉकड्रिल के मौके पर स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने देहरादून स्थित पंडित दीन दयाल उपाध्याय कोरोनेशन अस्पताल का जायजा लिया गया। उन्होंने सबसे पहले पीएसए ऑक्सीजन प्लांट का जायजा लिया जहां उन्होंने प्लांट में ऑक्सीजन प्रेशर, ऑक्सीजन प्यूरिटी का निरीक्षण किया साथ ही मेडिकल गैस मैनिफोल्ड रुम, गैस स्टोर का जायजा लिया। स्वास्थ्य सचिव द्वारा इमरजेंसी वार्ड का मुआयना किया गया, उन्होंने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर व अन्य उपकरणों का जायजा लेते हुए संबंधित अधिकारियों को इलाज के दौरान गुणवत्ता बनाए रखने को लेकर निर्देशित किया।

कोरोनावायरस के नए वैरीअंट को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने किया मॉक ड्रिल

चिकित्सकों व स्वास्थ्य कर्मचारियों को सतर्क रहने के निर्देश

स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने बताया कि जनपदों में मौजूद स्वास्थ्य इकाइयों में तैनात चिकित्सकों व स्वास्थ्य कर्मचारियों को सतर्क रहने के निर्देश दे दिए गए हैं और किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी। कोविड की स्थिति से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग समयबद्ध तरीके से तैयारी कर चुका है व आम जनमानस को स्वास्थ्य लाभ देने के लिए प्रतिबद्ध है। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि विभाग की अपील है कि कोविड को लेकर कोई भी अफवाह ना फैलाएं साथ ही घबराने की जरुरत नही है। हमारी आमजन से अपील है कि कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें और सावधानी बरतें। स्वास्थ्य संबंधित किसी भी समस्या के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर अपना इलाज कराएं। कोरोना वैक्सीनेशन पर स्वास्थ्य सचिव ने बताया प्रदेश में बूस्टर डोज लेने के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। हमने भारत सरकार को वैक्सीन के लिए अतिरिक्त मांग भेज दी है जो कि मिलने पर आगे जनपदों को भेज दी जाएगी।

English summary

The Health Department is fully prepared for the new variant of Kovid-19, said Health Secretary Dr. R.K. Rajesh Kumar said during the mock drill in the medical units of all the districts of the state. In view of Corona, the preparations of ICU ward, emergency, oxygen plant, ventilator, oxygen concentrator, oxygen cylinder, isolation bed, ambulance, Covid testing lab, availability of medicines etc. in health units in Uttarakhand were tested in mockdrill