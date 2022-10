Uttarakhand Mussoorie नए साल में पहाड़ों की रानी को जाम से निजात दिलाने को मिल रही सौगात, ये है प्लान

Uttarakhand

Uttarakhand Mussoorie पहाड़ों की रानी मसूरी में जाम की समस्या को देखते हुए नए साल में मसूरी को कई नई सौगात मिलने जा रही है। जिससे मसूरी में जाम की समस्या तो दूर होगी ही साथ ही मसूरी का दीदार करने आ रहे पर्यटकों के लिए ये सफर शानदार और यादगार होगा। मसूरी बाईपास हाईवे पर 4 लेन सुरंग का केन्द्रीय मंत्री नितिन गड़करी शिलान्यास करेंगे। इस टनल के बनने से मसूरी में आने वाले लाखों पर्यटकों को जाम से मुक्ति मिलेगी। मसूरी देहरादून रोड न सिर्फ मसूरी जाने वाले पर्यटकों बल्कि गंगोत्री, यमुनोत्री धाम की यात्रा करने वाले यात्रियों का यात्रा मार्ग है। ऐसे में लाखों लोगों के लिए ये सफर सरल हो जाएगा।

1100 करोड़ रूपए खर्च होंगे

यह प्रोजेक्ट एनएचएआई के सुपुर्द किया गया है। परियोजना के अंतर्गत 14.7 हेक्टेयर सरकारी और निजी भूमि आ रही है। इसकी लंबाईरू 4.5 किलोमीटर चौड़ाई 4 लेन होगी, जिस पर 1100 करोड़ रूपए खर्च होंगे। ये निर्माण कार्य 42 महीनें में पूरा करने का लक्ष्य है। ये टनल राजपुर रोड से मसूरी जाते हुए हाथी पांव के पास डेढ़ किमी आगे जाकर शुरू होगी और लाल बहादुर शास्त्री जेडब्ल्यू मेरियट होटल के बीच आर पार होगी। इसके साथ ही नए साल के जश्न मेें इस बार मसूरी पहुंचने वाले पर्यटकों को जाम का सामना नहीं करना पड़ेगा। पर्यटन सीजन में तो पर्यटकों, स्थानीय लोगों का मैसानिक लॉज बस अड्डे और गांधी चौके के पास घंटों फंसना पड़ता है। लेकिन नए साल से मसूरी में लगने वाले भीषण जाम से निजात मिलने की उम्मीद है।

मैसानिक लॉज बस अड्डे के विस्तारीकरण, सड़क चौड़ीकरण कार्य 30 दिसंबर तक पूरा

नगरपालिका के अनुसार मैसानिक लॉज बस अड्डे के विस्तारीकरण और यहां सड़क चौड़ीकरण के कार्य को 30 दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। मैसानिक लॉज बस अड्डा मसूरी का सबसे बड़ा बॉटल नेक है। अब मैसानिक लॉज बस अड्डे का विस्तारीकरण किया जा रहा है। 2019 में मैसानिक लॉज बस अड्डे के विस्तारीकरण और सड़क चौड़ीकरण का कार्य शुरू किया गया था। इसे इसी 30 दिसंबर तक पूरा किया जाना है। योजना की लागत छह करोड़ रुपये है। बस अड्डे के विस्तार के बाद काफी हद तक जाम से निजात मिलेगी। योजना के तहत सड़क किनारे खड़ी होने वाली टैक्सियों को पीछे किया जाएगा। सड़क के नीचे मौजूद सभी दुकानों और रोडवेज कार्यालय को पीछे शिफ्ट किया जा रहा है। टैक्सी स्टैंड का भी विस्तारीकरण किया जाएगा। आधुनिक बस अड्डे के साथ ही पर्यटकों के लिए प्रतीक्षालय और हाईटेक शौचालय बनाया जा रहा है। बस अड्डे के आसपास सीसीटीवी और लाइटिंग व्यवस्था की जाएगी। अतिक्रमण हटाने के दौरान कुछ लोग प्रभावित हो गए थे। इनके लिए बस अड्डे के पास दुकानें आवंटित की जा रही हैं। अधिवक्ताओं के लिए चैंबर बनाए गए हैं। 14 वेंडरों को दुकानेें आवंटित की जा रही हैं। पार्किंग के नीचे जो भी फ्लैट बन रहे हैं, उनको नियमानुसार शासन के निर्देश के तहत जरूरतमंदों को आवंटित किया जाएगा। मैसानिक लॉज बस अड्डे के पास शहर का सबसे बड़ा बॉटल नेक है। यहीं से लंढौर, लाल टिब्बा, माल रोड और धनोल्टी जाने के लिए भी अधिकांश पर्यटक गुजरते हैं। ऐसे में जाम की समस्या बढ़ जाती है।

