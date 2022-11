Uttarakhand: हॉर्न बजाते हुए बेकाबू हुआ ट्रक, चपेट में आए बाइक, स्कूटी, ठेला रिक्शा, एक की मौत, तीन घायल

Uttarakhand

oi-Pavan Nautiyal

देहरादून के कोतवाली पटेल नगर इलाके में चंद्रबनी चौक पर एक बेकाबू ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे टकरा गया जिसमे मोटरसाइकिल, स्कूटी ठेला रिक्शा ट्रक की चपेट में आ गए। दुर्घटना में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई जबकि तीन लोग घायल हो गए।

करीब 11:20 बजे चौकी आईएसबीटी पर कंट्रोल रूम से सूचना प्राप्त हुई

कोतवाली पटेल नगर से मिली जानकारी के अनुसार सोमवार को समय करीब 11:20 बजे चौकी आईएसबीटी पर कंट्रोल रूम से सूचना प्राप्त हुई कि चंद्रबनी चौक पर एक दुर्घटना हो गई है।

सूचना पर कोतवाली पटेल नगर से पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर जानकारी दी गई कि ट्रक संख्या HR 58A 8345 आशारोड़ी की ओर से आ रहा था जो हॉर्न बजाता हुआ आ रहा था, जो कि चंद्र बनी चौक के पास अनियंत्रित होकर सड़क किनारे टकरा गया जिसमे मोटरसाइकिल, स्कूटी ठेला रिक्शा ट्रक की चपेट में आ गए। दुर्घटना में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई जबकि तीन लोग घायल हो गए।

एसपी सिटी, एएसपी सदर ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर घायलों को 108 एंबुलेंस व प्राइवेट वाहनों से अस्पताल भिजवाया,मृतक के शव को कोरोनेशन हॉस्पिटल भिजवाया गया।

जिसमें दिनेश पुत्र सुल्तान सिंह निवासी ग्राम मनोहरपुर पोस्ट सुंदरपुर थाना बिहारीगढ़ सहारनपुर उत्तर प्रदेश उम्र 45 वर्ष, उमा थापा पत्नी स्वर्गीय शंकर थापा निवासी अमर भारती चंद्रवणी उम्र 46 वर्ष, अशोक कंडवाल पुत्र चावड़ी प्रसाद निवासी गोरखपुर अर्काडिया ग्रांट प्रेमनगर देहरादून उम्र 58 वर्ष निजी अस्पताल में भर्ती हैं। तीनों घायलों की स्थिति सामान्य है। मृतक की पहचान हरबंस लाल पुत्र हंस लाल उम्र 60 वर्ष निवासी चंद्र बनी पटेल नगर के रूप में हुई है। ।

ये भी पढ़ें-Uttarakhand:फोटो सेशन में मस्त हैं सरकारी टीचर और छात्राएं तैयार कर रहीं रिपोर्ट कार्ड, वायरल फोटो पर उठे सवाल

English summary

At Chandrabani Chowk in Kotwali Patel Nagar area of ​​Dehradun, an uncontrollable truck suddenly went uncontrolled and hit the roadside, in which motorcycles, scooty handcart rickshaws came under the grip of the truck. One person died in the accident while three people were injured.