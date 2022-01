उत्तराखंड में कांग्रेस ने 50 कैंडिडेट के नाम किए फाइनल, हरीश रावत के चुनाव लड़ने पर सस्पेंस बरकरार

Uttarakhand

oi-Kapil Tiwari

देहरादून, जनवरी 13। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को लेकर लगातार ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो आगामी विधानसभा चुनाव से दूरी बना सकते हैं। अर्थात हरीश रावत विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, ऐसा हो सकता है। इस बीच हरीश रावत ने इन अटकलों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि शनिवार को कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की एक अहम बैठक हो सकती है, जिसमें ये तय हो जाएगा कि मैं चुनाव लड़ूंगा या नहीं।

50 कैंडिडेट के नाम पर बनी आपसी सहमति

दरअसल, गुरुवार को उत्तराखंड कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की एक बैठक हुई, जिसमें हरीश रावत भी शामिल हुए। इस बैठक के खत्म होने के बाद हरीश रावत ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि आगामी चुनाव को लेकर हम लगभग 50 उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर चुके है, अंतिम फैसला कल (शुक्रवार) लिया जाएगा। इस दौरान जब हरीश रावत से पूछा गया कि क्या वो चुनाव लड़ेंगे? तो उन्होंने कहा कि सीईसी की बैठक शनिवार को हो सकती है, मेरे चुनाव लड़ने पर पार्टी अंतिम फैसला करेगी।

We've reached a mutual understanding for around 50 seats. We'll take the final decision tomorrow. CEC meeting may hold on Saturday. Party will take final decision (will you contest Uttarakhand polls?): Congress' Harish Rawat after Uttarakhand Screening Committee meeting pic.twitter.com/XHpyTrFLVh