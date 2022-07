उत्तराखंड कांग्रेस को लगे दो बड़े झटके, 45 साल तक पार्टी के लिए काम करने वाले नेता ने इस वजह से दिया इस्तीफा

Uttarakhand

देहरादून, 11 जुलाई। उत्तराखंड में एक बार फिर कांग्रेस को दो बड़े झटके लगे हैं। पार्टी में विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद से ही सीनियर नेताओं का इस्तीफे का दौर अब तक जारी है। 45 सालों तक पार्टी से जुड़े रहे कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता डॉ आरपी रतूड़ी ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही महिला प्रदेश उपाध्यक्ष कमलेश रमन ने भी पार्टी छोड़ दी है। दोनों सीनियर नेताओं के पार्टी छोड़ने के बाद अभी और पार्टी कार्यकर्ताओं के पार्टी छोड़ने की चर्चा है।

