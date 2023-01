Badrinath dham के कपाट खुलने की प्रक्रिया का शुभारंभ, जानिए कपाट खुलने का शुभ मुहूर्त और तिथि

बद्रीनाथ के कपाट 27 अप्रैल को प्रात: 7 बजकर 10 मिनट बजे खुलेंगे जबकि गाडू घड़ा तेल कलश यात्रा का दिन 12 अप्रैल निश्चित हुआ।

Uttarakhand

उत्तराखंड में स्थित विश्व प्रसिद्ध बदरीनाथ धाम के कपाट खुलने का शुभ मुहूर्त और तिथि तय हो गई है। इस साल बद्रीनाथ के कपाट 27 अप्रैल को प्रात: 7 बजकर 10 मिनट बजे खुलेंगे जबकि गाडू घड़ा तेल कलश यात्रा का दिन 12 अप्रैल निश्चित हुआ।

गाडू घड़ा तेल कलश यात्रा हेतु 12 अप्रैल की तिथि निश्चित हुई

टिहरी जिले के राजदरबार नरेंद्र नगर में बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर आयोजित धार्मिक समारोह में पंचांग गणना पश्चात विधि विधान ने कपाट खुलने की तिथि तय हुई। जबकि गाडू घड़ा तेल कलश यात्रा हेतु 12 अप्रैल की तिथि निश्चित हुई। इस अवसर पर टिहरी राजपरिवार सहित बदरी-केदार मंदिर समिति, डिमरी धार्मिक केंद्रीय पंचायत के पदाधिकारी तथा बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन मौजूद थे।

English summary

The auspicious time and date for the opening of the doors of the world famous Badrinath Dham located in Uttarakhand has been fixed. This year, the portals of Badrinath will open on April 27 at 7.10 am, while the day of Gadu Ghada Oil Kalash Yatra has been fixed on April 12.