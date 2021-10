यूपी के युवाओं के बीच कब से बंटेगा टैबलेट और स्मार्टफोन, सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया

Uttar Pradesh

oi-Anjan Kumar Chaudhary

सुल्तानपुर, 24 अक्टूबर: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के युवाओं के बीच टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित करने की तारीख पक्की कर दी है। 2022 के चुनाव से पहले भाजपा सरकार का यह कदम चुनावी मास्टरस्ट्रोक साबित हो सकता है। हालांकि, इसकी घोषणा अगस्त में की गई थी, लेकिन अब इसे मुफ्त में उपलब्ध करवाने का मास्टरप्लान तैयार कर लिया गया है। बीजेपी सरकार ने जो ऐलान किया है, वह खासकर कांग्रेस की हालिया घोषणा की काट नजर आ रही है। कांग्रेस ने सरकार बनाने के बाद लड़कियों को स्कूटी और स्मार्टफोन दिए जाने का वादा किया गया है। इसलिए योगी सरकार अपनी घोषणा के मुताबिक युवाओं को इस तरह के हाई-एंड गजट देने की शुरुआत करने की बात कहकर बहुत बड़ा चुनावी दांव चल दिया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रदेश के हर युवा को रोजगार देने की दिशा में काम करने का भी दावा किया है।

English summary

UP CM Yogi Adityanath has announced to distribute seed free tabs and smartphones to the youth in the last week of November