संगठन में पद के साथ टिकट की आस रखने वालों के लिए क्या "स्पीड ब्रेकर" बनेगा अमित शाह का फरमान ?

लखनऊ, 18 नवंबर: उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सत्ता में वापसी के नायक रहे तत्कालीन यूपी प्रभारी और वर्तमान गृहमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष का वह बयान आजकल बीजेपी के पदाधिकारियों के कानों में गूंज रहा है कि संगठन में पद चाहिए तो विधानसभा में टिकट की अपेक्षा न करें। बल्कि संगठन जिसे टिकट दे उसे मजबूती के साथ जिताने का काम करें। हालांकि गृहमंत्री अमित शाह के इस बयान के बाद बीजेपी संगठन से जुड़े ऐसे पदाधिकारियों को मायूसी हाथ लगी है जो टिकट की लाइन में लगे हुए हैं। अंदरखाने इस बात की चर्चा है कि 2014, 2017 और 2019 के चुनावों के दौरान भी इस तरह के फरमान जारी किए गए लेकिन जब टिकट देने का समय आया तो इस तरह के दावे धरे के धरे रह गए। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि योगी को सत्ता में वापस लाने के लिए इस बार संगठन के पदाधिकारियों पर यह फरमान लागू होगा या नहीं।

