क्यों बसपा रिजर्व सीटों पर सिर्फ दलितों के बल पर नहीं कर पाती अच्छा प्रदर्शन ?

Uttar Pradesh

oi-Anjan Kumar Chaudhary

लखनऊ, 24 नवंबर: बहुजन समाज पार्टी का आधार वोट बैंक दलितों को माना जाता है। दलितों की राजनीति करके मायावती चार-चार बार (1995, 1997, 2002 और 2007) उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री और सांसद रह चुकी हैं। लेकिन, अगर उत्तर प्रदेश में पिछले दो दशकों से भी ज्यादा विधानसभा और लोकसभा चुनावों के परिणामों का विश्लेषण करें तो सिर्फ 2007 के विधानसभा चुनाव को छोड़कर प्रदेश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों पर बसपा का प्रदर्शन अच्छा नहीं माना जा सकता। मायावती को पता है कि जबतक राज्य की करीब एक-चौथाई सीटों पर उनके दल का प्रदर्शन अच्छा नहीं होगा तो लखनऊ की नवाबी करने की सोचना दूर की कौड़ी है। इसलिए, 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपनी रणनीति नए सिरे से तैयार की है।

English summary

BSP is unable to win reserved seats in UP elections with the help of Dalit votes only, so Mayawati is trying to woo Brahmins