Vaccine shortage:कैसे दिल्ली-एनसीआर वालों ने यूपी में खोज लिया आसान जुगाड़ ? जानिए

Uttar Pradesh

oi-Anjan Kumar Chaudhary

मेरठ, 6 जून: देश के कई इलाकों में लोगों को इस समय कोरोना वैक्सीन की डोज सही समय पर लगवाने में दिक्कत हो रही है। खासकर दिल्ली में जिन्होंने पहली खुराक के तौर पर कोवैक्सिन लगवाई है, उनके सामने चुनौती बड़ी है। उनकी दूसरी डोज की मियाद 28 दिन में ही शुरू हो जाती है, लेकिन राजधानी में कोवैक्सिन के कई सेंटर वैक्सीन नहीं होने के चलते बंद किए जा चुके हैं। लेकिन, जहां चाह-वहां राह की तर्ज पर दिल्ली-एनसीआर वालों ने इसका भी जुगाड़ निकाल लिया है। उन्हें यूपी के आसपास के जिलों में आसानी से स्लॉट मिल जा रहा है और वह दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे का फायदा उठाकर कुछ घंटों में वैक्सीन लगवाकर वापस आ जा रहे हैं।

English summary

Delhiites found a solution to the shortage of vaccine in Uttar Pradesh, go to Meerut, Shamli and Mathura to get the dose done