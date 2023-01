UP Weather Update : यूपी के कई इलाकों में हो सकती है बारिश, कोहरे से मिलेगी राहत

UP Weather Update: मौसम विभाग के अधिकारियों ने कहा कि मौसम की स्थिति में बदलाव हिमालय पर सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण है। रविवार के बाद लखनऊ में फिर कोहरे का असर दिखायी देगा।

Uttar Pradesh

UP Weather Update : उत्तर प्रदेश में मौसम एक बार फिर करवट ले रहा है। पिछले दस दिनों से जारी शीतलहर का असर शुक्रवार सुबह कम दिखाई दिया। मौसम विभाग की माने तो शुक्रवार को दिन में बदली का असर रहेगा और कुछ इलाकों में हल्की बारिश भी हो सकती है।

मौसम विभाग के एक अधकारी ने बताया कि गुरुवार को पारा के स्तर में कुछ डिग्री की बढ़ोतरी से पिछले 10 दिनों से चल रही 'शीत लहर' और 'कोल्ड डे' की स्थिति से कुछ राहत मिली, लेकिन तापमान सामान्य से नीचे बना रहा। शुक्रवार और शनिवार को घना कोहरा छाए रहने की संभावना है।

मौसम विभाग के मुताबिक राहत रविवार तक जारी रहेगी लेकिन शुक्रवार को नेपाल सीमा पर तराई क्षेत्र और पूर्वी यूपी के जिलों में सुबह के समय घना से बहुत घना कोहरा छाने की संभावना है। लखनऊ समेत प्रदेश के कई हिस्सों में शनिवार को घना कोहरा छाए रहने का अनुमान है।

गुरुवार को शहर का न्यूनतम तापमान सामान्य से 0.8 यूनिट कम 6.8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान सामान्य से 3.2 यूनिट कम 18.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शुक्रवार की सुबह कोहरे के बाद दिन में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमश: 18 और 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा।

मौसम विभाग के अधिकारियों ने कहा कि मौसम की स्थिति में बदलाव हिमालय पर सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण है। इसके प्रभाव से रविवार तक तापमान में 2-4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है, लेकिन इसके बाद धीरे-धीरे 2-4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी।

