यूपी सरकार ने 2019 में की थी PFI पर बैन लगाने की सिफ़ारिश, जानिए पहली बार कब सामने आया नाम

Uttar Pradesh

oi-Vidya Shanker

लखनऊ, 23 सितंबर: उत्तर प्रदेश ही नहीं देशभर में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के ठिकानों पर छापेमारी के बाद एक बार फिर पीएफआई चर्चा के केंद्र में आ गया है। यूपी सरकार ने इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन पर दिसंबर 2019 में प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी। यह संगठन CAA के विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिंसा भड़काने में कथित तौर पर शामिल था। पुलिस ने दावा किया था कि पीएफआई शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, लखनऊ, बाराबंकी, गोंडा, बहराइच, वाराणसी, आजमगढ़ और सीतापुर सहित यूपी के एक दर्जन से अधिक जिलों में सक्रिय है।

यह भी पढ़ें-महिलाओं का विशेष सत्र: जब बोलीं अनुपमा जायसवाल-'मुझे आवाज उठाने दो', तो तालियों से गूंज उठा सदन

English summary

UP: In 2019 itself, it was recommended to ban PFI, name appeared for the first time