दलित सीटों पर बसपा से सपा को हुआ फायदा, मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में वोटिंग पैटर्न कैसे बदला ? जानिए

Uttar Pradesh

oi-Anjan Kumar Chaudhary

लखनऊ, 10 मार्च: उत्तर प्रदेश चुनाव में इसबार बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के वोट शेयर में पिछले चुनाव के मुकाबले बढ़ोतरी हुई है। लेकिन, भाजपा की तुलना में सपा के वोट शेयर में भारी इजाफा हुआ है। इसीलिए सीटों के मामले में भी अखिलेश यादव की पार्टी ने अपने प्रदर्शन में काफी सुधार किया है। अलबत्ता फिर भी भाजपा को बहुत ज्यादा सीटें मिल गई हैं और वह बंपर जीत के साथ दोबारा से सत्ता पर काबिज होने के लिए तैयार है। अगर हम 2022 के यूपी विधानसभा चुनावों में सिर्फ मुस्लिम बहुल सीटों और दलितों के लिए सुरक्षित सीटों के वोट शेयर का विश्लेषण करें तो जाहिर हो जाता है कि समाजवादी पार्टी ने विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए अपनी स्थिति कितनी बेहतर की है। लेकिन, यह कामयाबी उसे बसपा और कांग्रेस के वोटरों की बदौलत मिलती दिख रही है।

English summary

up election result:In the UP elections, the votes of BSP and Congress were transferred to the Samajwadi Party on Muslim majority seats and reserved seats for Dalits