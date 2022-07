5 साल की बच्ची को बेरहमी से पीटने वाली 'हैवान' महिला टीचर की गई नौकरी, हेड मास्टर भी नपा, देखें Viral Video

Uttar Pradesh

oi-Love Gaur

उन्नाव, 13 जुलाई: उत्तर प्रदेश के उन्नाव की एक सरकारी स्कूल में टीचर के टॉर्चर की दिल दहला देने वाली वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, जिसके बाद अब महिला टीचर को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ गया है। महिला टीचर ने 5 साल की बच्ची की बहुत ही बेदर्दी से पीटा था। टीचर ने बच्ची के बाल भी खींचे थे, चेहरे और पीठ पर जमकर थप्पड़ बरसाए थे।

Also, the head teacher of the school has also been suspended for not informing the education department about this incident: Sanjay Tiwari, BSA, Unnao pic.twitter.com/LVmMHwV8ca