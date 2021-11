यूपी के दस लाख दिव्यांग मतदाताओं पर है राजनीतिक दलों की नजर, जानिए इनको रिझाने के लिए कौन क्या कर रहा

Uttar Pradesh

oi-Vidya Shanker

लखनऊ, 15 नवंबर: उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दलों की नजर अब यूपी के दस लाख दिव्यांग मतदाताओं पर है। दिव्यांगों को लुभाने के लिए सभी राजनीतिक दल पूरी तरह से सक्रिय हो गए हैं। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इनके वोटों का महत्व समझकर ही सपा ने सितम्बर माह में दिव्यांगों की बैठक बुलाई थी तो वहीं बसपा 21 नवम्बर को बैठक करने जा रही है। बीजेपी पहले ही अपने यहां दिव्यांग प्रकोष्ठ का गठन कर चुकी है जबकि योगी सरकार ने भी दिव्यांगों को लेकर काफी कदम उठाए हैं। मायावती ने भी अपने समय में यूपी की राजधानी लखनऊ में ही विकलांग विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इसी के बहाने बीएसपी अब दिव्यांग मतदाताओं को लुभाने में जुटी है। इसकी जिम्मेदारी बीएसपी ने सतीश मिश्रा जैसे कद़दावर नेता को पकड़ाई है जो स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से इनतक पहुंचने की कवायद में जुटे हुए हैं।

यह भी पढ़ें-बीजेपी ने क्या महिलाओं को 40 फीसदी भागीदारी देने की कर दी शुरूआत, मैनिफेस्टो कमेटी में 3 महिलाएं

English summary

The eyes of political parties are on 10 crore Divyangs of UP, know who is doing what to woo them