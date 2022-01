आरपीएन सिंह की बीजेपी में एंट्री के कई सियासी मायने, जानिए क्यों है मिशन 2022 के साथ 2024 पर भी नजर?

Uttar Pradesh

लखनऊ, 27 जनवरी: उत्तर प्रदेश में चुनाव में महज कुछ ही दिन बचे हैं। पहले चरण का चुनाव दस फरवरी को होना है लेकिन यूपी में अभी भी सियासी उठापटक जारी है। कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के बीजेपी का साथ छोड़ने के बाद ऐसा लगने लगा था कि कुशीनगर और आसपास के जिलों में बीजेपी कमजोर हो जाएगा लेकिन क्या कांग्रेंस के दिग्गज नेता आरपीएन सिंह की बीजेपी में एंट्री से स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से हो रहे नुकसान की भरपाई हो पाएगी या स्वामी का चुनावी करियर पर ही ग्रहण लग जाएगा। इन सवालों के जवाब तो चुनाव बाद मिलेंगे लेकिन आने वाले दिनो में पड़रौना के आसपास की सियासत में उबाल देखने को मिलेगा।

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के लिए एक विश्वसनीय संगठन व्यक्ति, उन्होंने अक्सर बड़े टिकट वाले कांग्रेस कार्यों के लिए बैकरूम बॉय की भूमिका निभाई। राहुल गांधी और दिवंगत अहमद पटेल सहित कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के साथ उनके अच्छे कामकाजी संबंध थे। वह 2009 में कुशीनगर से पहली बार सांसद बने और मनमोहन सिंह के तहत यूपीए-द्वितीय में विभिन्न विभागों को संभाला। उन्होंने 2019 में भाजपा को सत्ता से बेदखल करने के लिए हेमंत सोरेन की झामुमो और अन्य पार्टियों के साथ गठबंधन करने के लिए झारखंड में कांग्रेस पार्टी के अभियान का नेतृत्व करने में केंद्रीय भूमिका निभाई थी।

पड़रौना के वंशज आरपीएन सिंह के लिए मुसीबत 2007 से शुरू हुई, जब स्वामी प्रसाद मौर्य डलमऊ (अब ऊंचाहार) सीट कांग्रेस के अजयपाल सिंह से हार गए। तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने मौर्य को उच्च सदन में भेजा और उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया। 2012 के विधानसभा चुनाव से पहले मौर्य पैसे और ताकत के बल पर 'सुरक्षित' सीट तलाश रहे थे। आरपीएन के लिए, उन्होंने पडरौना विधानसभा सीट (1996, 2002 और 2007) से लगातार तीन चुनाव जीते थे।

2009 में कुशीनगर से सांसद चुने जाने के बाद उन्हें विधानसभा सीट खाली करनी पड़ी थी। यह तब है जब मौर्य ने 2012 में पडरौना विधानसभा सीट जीतकर बड़ा दांव लगाने का फैसला किया। उन्होंने 2017 के विधानसभा चुनावों से ठीक पहले छलांग लगाई और भाजपा के टिकट पर 8,162 मतों के अंतर से जीत हासिल की। पडरौना से हार ने आरपीएन को रैंक कर दिया और वह अपने घरेलू मैदान से एक और चुनाव हारने का जोखिम नहीं उठा सकते थे लेकिन कांग्रेस कोई समर्थन देने की स्थिति में नहीं थी। मौर्य के भाजपा से बाहर निकलने से आरपीएन को यथास्थिति को बदलने का अवसर मिला।

नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार, कुशीनगर जिला कांग्रेस प्रमुख और राजकुमार सिंह दोनों 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार मनीष जायसवाल ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और भाजपा को समर्थन की पेशकश की है। आरपीएन के भाजपा में प्रवेश से उन्हें न केवल विधानसभा चुनाव में पडरौना में मौर्य से मुकाबला करने की ताकत मिलेगी, बल्कि भविष्य में लोकसभा में कुशीनगर का प्रतिनिधित्व करने की उनकी संभावना भी बढ़ेगी।

चर्चा है कि बीजेपी आरपीएन सिंह को समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ चुनावी मैदान में उतार सकती है। आरपीएन सिंह के अपने खिलाफ चुनाव लड़ने की खबरों पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा 'मेरा एक छोटा सा कार्यकर्ता भी आरपीएन सिंह को हराने की क्षमता रखता है।'

