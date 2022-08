Video_ वृंदावन में DM का चश्मा छीनकर ले गए बंदर, वापस पाने के लिए पुलिस वालों को देनी पड़ी 'रिश्वत'

Uttar Pradesh

oi-Kapil Tiwari

मथुरा, अगस्त 21। जन्माष्टमी के मौके पर वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में हुए हादसे के बाद से वृंदावन में कई बड़े प्रशासनिक अधिकारियों का आना-जाना लगातार लगा हुआ है। इसी क्रम में रविवार को मथुरा के डीएम नवनीत चहल भी वृंदावन पहुंचे थे। वैसे तो डीएम साहब वहां की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे, लेकिन उल्टा उन्हीं की सुरक्षा में यहां पर सेंध लग गई। दरअसल, वृंदावन के बंदरों ने डीएम साहब का चश्मा छीन लिया। काफी देर तक कड़ी मशक्कत के बाद चश्मे को वापस लिया जा सका।

If you had not seen someone more powerful than District Magistrate of a District in India😊

Monkey snatches glasses from DM Navneet Chahal in Vrindavan, Mathura.After some pleading,the monkeys returned the glasses. pic.twitter.com/YTERfjh62G