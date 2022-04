योगी का टास्क पूरा करने के लिए फील्ड में निकलेंगे मंत्री, जानिए क्या है इसका मिशन 2024 से कनेक्शन

Uttar Pradesh

oi-Vidya Shanker

लखनऊ, 29 अप्रैल: उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हरकत में हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ (CM) ने मंत्रियों के लिए जिम्मेदारियां तय की हैं और इसके तहत, योगी कैबिनेट के मंत्री आज से रविवार तक जनता के दरवाजे पर रहेंगे। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य प्रदेश के 18 मंडलों के लिए केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक और कैबिनेट मंत्रियों के नेतृत्व में गठित मंत्री समूह करेंगे। हालांकि यूं तो इस कार्यक्रम को सरकार आपके द्वार नाम दिया गया लेकिन इसके पीछे की मंशा 2024 में होने वाले आम चुनाव के लिए तैयारी है। मंत्रियों को अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय में भेजनी है।

English summary

Ministers will come out in the field to complete Yogi's task, know what is its mission from 2024