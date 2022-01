डोर टू डोर कैंपेनिंग के दौरान अनुराग ठाकुर ने कहा- 10 मार्च को अखिलेश यादव कहेंगे EVM बेवफा है

Uttar Pradesh

oi-Prashanth Rai

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। हालांकि कोरोना के चलते चुनाव आयोग ने चुनावी रैलियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस क्रम में राजनीतिक दल डोर टू डोर कैपेनिंग कर रहे हैं। रविवार को भाजपा सांसद व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर लखनऊ में डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि आज वो कह रहे हैं कि यह नई सपा है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ये वही सपा है कि जिससे जनता खफा है और 10 मार्च को अखिलेश जी कहेंगे कि ईवीएम बेवफा है।

#WATCH | Today they say it's new SP (Samajwadi Party) but I want to say "Yeh Vahi Sapa hai, Jisse Janta Khafa hai Aur 10 March ko Akhilesh Ji Kahenge EVM Bewafa hai": Union Minister Anurag Thakur during door to door poll campaign in Lucknow pic.twitter.com/wJtNUX6wF5