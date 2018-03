'या तो मेरा इलाज करा दो या मरने की इजाजत दे दो' मां-बेटी ने सरकार से लगाई गुहार

कानपुरः अनामिका मिश्रा और उनकी मां शशि मिश्रा ने कानपुर में भूख हड़ताल शुरू कर दी है, ये दोनों मस्तिष्क डिस्ट्रोफी की मरीज हैं। मां-बेटी से मेडिकल हेल्थ के लिए सरकार से मदद मांगी। कुछ समय पहले दोनों ने सरकार को खत्त लिखा था लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।

अनामिका मिश्रा ने कहा कि मैंने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश को खत्त लिखा है। अनामिका ने कहा है कि ''या तो उन्होंने मेडिकल मदद दी जाए या उन्हें मरने की इजाजत दी जाए। मैं इस भूख हड़ताल को तब तक जारी रखूंगी जब तक कि मुझे अधिकारियों से उचित प्रतिक्रिया नहीं मिलती।'

Anamika Mishra & her mother Shashi Mishra, both patients of Muscular Dystrophy, started a hunger strike in Kanpur after they allegedly didn't receive response to their letters urging help for medical treatment from the government. (11.03.2018) pic.twitter.com/2y0yVxlEc3