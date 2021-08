अगले कुछ घंटों में यूपी के इन जिलों में होगी बारिश, वज्रपात का जारी किया अलर्ट

Uttar Pradesh

लखनऊ, 25 अगस्त: बारिश की वजह से भीषण गर्मी झेल रहे उत्तर प्रदेश के लोगों को थोड़ी राहत मिली है और मौसम सुहाना हो गया है। हालांकि, बारिश की वजह से उमस अभी भी बरकरार है। तो वहीं, मौसम विभाग ने बुधवार 25 अगस्त को पूर्व उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर बारिश का अलर्ट जारी किया है।

मौसम विभाग के मुताबिक, बस्ती, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, बरेली, पीलीभीत, बदायूं व आसपास के इलाकों में एक या दो स्थानों पर भारी बारिश होगी। जबकि बाकी इलाकों में गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। मौसम विभाग ने कहीं-कहीं वज्रपात होने की भी चेतावनी दी है।

26-27 को इन जिलों में हो सकती है बारिश

मौसम विभाग ने बताया कि गुरुवार 26 अगस्त को देवरिया, गोरखपुर, संतकबीर नगर, बस्ती, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और आसपास के इलाकों में एक या दो स्थानों पर भारी बारिश होने की संभवाना है। हालांकि, मौसम विभाग कई हिस्सों में गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने, कहीं-कहीं वज्रपात की घटना होने की चेतावनी भी दी गई है।

इसी क्रम में शुक्रवार 27 अगस्त को भी देवरिया, गोरखपुर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और आसपास के इलाकों में एक या दो स्थानों पर भारी बारिश और बाकी इलाकों में गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने के आसार जताए हैं।

यहां दर्ज की गई सबसे ज्यादा बारिश

सबसे अधिक बारिश खीरी के धौरहरा में 14 सेंमी दर्ज की गई है। इसके अलावा बाराबंकी की तहसील नवाबगंज, सीतापुर के लहरपुर में 10-10, गाजीपुर के मोहम्मदाबाद, बलरामपुर के तुलसीपुर, बहराइच के नानपारा में सात-सात, बहराइच में छह, श्रावस्ती के इकौना, सीतापुर के मिश्रिख, बाराबंकी में पांच-पांच, गोरखपुर के बांसगांव, सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज, महाराजगंज, बस्ती के भानपुर में चार-चार, हरदोई, बलरामपुर, गाजीपुर, शाहजहांपुर, श्रावस्ती के भिंगा, देवरिया, सीतापुर के बिस्वां, सिद्धार्थनगर के ककराही, बहराइच के महसी, महाराजगंज के त्रिमोहिनीघाट में तीन-तीन सेमी बारिश रिकार्ड की गई।

