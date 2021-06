तीसरी लहर के लिए कैसे मिल रही है एक लाख कोविड वॉरियर्स को ट्रेनिंग, जानिए

Uttar Pradesh

वाराणसी, 24 जून: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 18 जून को देशभर में एक लाख से ज्यादा कोविड वॉरियर्स के स्किल डेवलपमेंट के लिए 'क्रैश कोर्स' कार्यक्रम लॉन्च किया था। यह ट्रेनिंग प्रोग्राम पीएम मोदी के चुनाव क्षेत्र वाराणसी में भी चल रही है। सरकार का इरादा है कि अगर कोरोना की तीसरी लहर ने भी दस्तक दे दी तो ऐसे एक लाख अतिरिक्त स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार रहे, जो उस आपात स्थिति में डॉक्टरों,नर्सों, डायग्नोस्टिक सेंटर के कर्मचारियों पर बढ़ने वाले काम के दबाव में हाथ बटा सकें। इस कोर्स को इसी तरह से डिजाइन किया गया है कि किसी भी आपात स्थिति में अतिरिक्त स्वास्थ्यकर्मी मौजूद रहें, ताकि कोरोना के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ने में सहायता मिल सके।

Training of students started in Varanasi under Covid Crash Course, in view of the threat of third wave of Corona, skilled warriors are getting ready