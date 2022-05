'ज्ञानवापी एक मंदिर था और वही रहेगा', मस्जिद सर्वे रिपोर्ट पर और क्या बोले BHU के इतिहासकार ?

Uttar Pradesh

oi-Anjan Kumar Chaudhary

वाराणसी, 19 मई: बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर और इतिहासकार ने ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर मिले मंदिर होने के साक्ष्यों को लकर बहुत बड़ा दावा किया है। इतिहासकार राजीव श्रीवास्तव के मुताबिक अब मंदिर होने से संबंधित पर्याप्त सबूत मिल चुके हैं। उन्होंने कहा है कि साढ़े तीन सौ साल से यह मंदिर मुसलमानों के पास था, जिसकी वजह से उसे काफी नुकसान हुआ है। उन्होंने यहां तक दावा किया है कि 'ज्ञानवापी एक मंदिर था और वही रहेगा'। बता दें कि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर आगे की सुनवाई करने वाला है।

English summary

BHU professor and historian Rajiv Srivastava has said that Gyanvapi was a temple and will continue to be so. He has made this claim on the basis of new evidence found in the survey