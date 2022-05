Gyanvapi Mosque survey: वाराणसी का मंदिर-मस्जिद विवाद क्या है ? पूरा मामला जानिए

Uttar Pradesh

oi-Anjan Kumar Chaudhary

वाराणसी, 8 मई: ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे कराने का वाराणसी की एक अदालत के आदेश की तामील शनिवार को भी पूरी नहीं हो पाई। मुसलमानों ने एडवोकेट कमिश्नर की अगुवाई में सर्वे करने गई टीम को दूसरे दिन भी मस्जिद परिसर के अंदर में नहीं घुसने दिया। दरअसल, इस मामले का कानूनी विवाद भी तीन दशक से ज्यादा पुराना है। नया मामला ज्ञानव्यापी मस्जिद की बाहरी दीवार पर स्थिति भगवती श्रींगार गौरी और दूसरे देवी-देवताओं की पूजा को लेकर है। यह याचिका दिल्ली की कुछ महिलाओँ ने डाला है। जानिए यह मामला है क्या और इसमें याचिकाकर्ताओं की ओर से मांग क्या हो रही है और इसके विरोध का क्या कारण है ?

English summary

The controversy of Varanasi's Gyanvapi mosque is again in the headlines. The Muslim side is not even ready to allow the execution of the order of the court