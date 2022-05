Gyanvapi Masjid: जज अजय कृष्णा विश्वेशा को जानिए, जिन्हें अनुभवी मानकर SC ने सौंपी है जिम्मेदारी

Uttar Pradesh

oi-Anjan Kumar Chaudhary

वाराणसी, 23 मई: ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी कोर्ट के सीनियर डिविजन जज रवि कुमार दिवाकर की अदालत से केस को जिला जज की अदालत में ट्रांसफर करने के आदेश में साफ कहा था कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है, ताकि कोई अनुभवी जज ही इस संवेदनशील मामले की सुनवाई करे। सर्वोच्च अदालत के आदेश पर इस केस की सुनवाई सोमवार से वाराणसी के जिला जज अजय कृष्णा विश्वेशा कर रहे हैं। जाहिर है कि उनका लंबा अनुभव ही उन्हें इतने बड़े उत्तरदायित्व मिलने का कारण है। आइए जज अजय कृष्णा विश्वेशा के बारे में जानते हैं,जो इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं।

English summary

Varanasi District Judge Ajay Krishna Vishwesha has started the hearing in the Gyanvapi Masjid case, has 32 years of experience in judicial service. Has been District Judge of 5 District Courts