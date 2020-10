यूपी सरकार ने जारी की त्योहारों के लिए गाइडलाइन, इन नियमों का पालन करना अनिवार्य

Uttar Pradesh

oi-Ashutosh Tiwari

नई दिल्ली: देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 70 लाख के पार पहुंच गई है। सरकार का दावा है कि कोरोना का पीक खत्म हो गया है, जिस वजह से रोजाना के मामले भी कम हो रहे हैं। आने वाले दिनों में त्योहारों का सीजन है, जिसके चलते धार्मिक स्थलों, बाजारों आदि में भीड़ बढ़ेगी। इस दौरान सरकार ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। साथ ही यूपी सरकार ने जनता के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है, जो नवंबर तक लागू रहेगी। इस गाइडलाइन को दशहरा, दुर्गापूजा, दिवाली, छठ, भैयादूज समेत तमाम त्योहारों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है।

Government of Uttar Pradesh issues SOPs/guidelines for the festive season from October to November 2020, in the wake of #COVID19.

No festival-related activities allowed in Containment Zones. Organisers, staff & visitors coming from Containment Zones not allowed at such events. pic.twitter.com/QhrxQSAXxA