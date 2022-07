बारिश की कमी योगी के सबसे बड़े अभियान को न लगा दे पलीता ?, वन विभाग ने जारी किया अलर्ट

Uttar Pradesh

oi-Vidya Shanker

लखनऊ, 13 जुलाई : उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सूबे को हरा भरा करने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान चलाया हुआ है। लेकिन सूबे में बारिश की कमी सरकार के इस अभियान पर भारी पड़ रही है। मौसम विभाग के अनुसार यूपी में पिछली साल की तुलना में कम बारिश हुई है जिसकी वजह से वन विभाग की चिंता बढ़ गई है। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि मौसम पौधौं के अनुकूल नहीं है लेकिन इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की व्यवस्था की जाएगी और जिस जगह पर पौधे सूख जाएंगे वहां पर नये पौधों का प्लांटेशन कराया जाएगा यानी वन विभाग पर दोहरी मार पड़नी लगभग तय है।

English summary

Do not let the lack of rain spoil Yogi's biggest campaign, know what are the difficulties