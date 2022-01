क्या यूपी में इस बार दलित वोटरों के पास है सत्ता की चाबी ? जानिए कैसे बदल गया है चुनावी समीकरण

Uttar Pradesh

लखनऊ, 18 जनवरी: यूपी में पिछले तीन विधानसभा चुनावों से सरकार उसी पार्टी की बन रही है, जो सुरक्षित सीटों पर बढ़त बना लेती है। इस बार भी ऐसा नहीं होगा, इसकी कोई संभावना नहीं दिख रही है। लेकिन, उत्तर प्रदेश में इस बार दलित मतदाताओं के वोटिंग पैटर्न बदलने की संभावनाएं जरूर पैदा हो रही हैं। इसलिए, बाजी उसी के हाथ में जा सकती है, जिसके पक्ष में दलित वोटर जाएंगे। हम यहां सिर्फ आंकड़ों की जुबानी यह बात रखने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार यूपी चुनाव में दलित मतदाताओं की वजह से चुनावी समीकरण किस तरह से बन सकता है।

English summary

In the Uttar Pradesh elections 2022, only the Dalit voters may hold the key to power, the one who won the reserved seats in the last three elections, formed the government in Lucknow