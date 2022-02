Uttar Pradesh

कौशांबी, 25 फरवरी। उत्‍तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के लिए अभी तक चार चरणों की वोटिंग हो चुकी है वहीं पांचवें और अंतिम चरण के लिए वोटिंग 27 फरवरी को होगी। जिसके लिए शुक्रवार को चुनाव प्रचार थम गया। वहीं शुक्रवार को अंतिम चरण की वोटिंग से पहले चुनाव प्रचार के अंतिम दिन समाजवादी पार्टी प्रमुख और पूर्व सीएम अखिलेश यादव की पूर्व सांसद पत्‍नी डिंपल यादव कौशांबी में सिराथू प्रत्‍याशी पल्‍लवी पटेल के लिए चुनाव प्रचार के लिए पहुंची ।

कौशांबी के सिराथू सीट जहां प्रदेश के उपमुख्‍यमंत्री यहां केशव प्रसाद मौर्य भाजपा के प्रत्‍याशी है और चुनाव लड़ रहे हैं वहीं समाजवादी पार्टी ने यहां से अपनी सहयोगी पार्टी अपना दल कमेरावादी की पल्लवी पटेल को चुनावी मैदान में उतारा है। पल्‍लवी पटेल भाजपा के सहयोगी अपना दल की प्रमुख अनुप्रिया पटेल की बड़ी बहन हैं।

इस सीट पर पल्‍लवी पटेल का प्रचार के लिए सपा प्रमुख अखिलेश पहुंच चुके हैं वहीं आज अंतिम दिन पूर्व सांसद डिंपल यादव ने कहा पल्लवी पटेल जी जमीन से जुड़ी हैं आपके सम्मान के लिए जमीन पर तो बैठ जाएंगी लेकिन कभी स्टूल पर नहीं बैठेंगी।

बता दें सिराथू में पल्‍लवी पटेल का प्रचार करने के लिए सपा की स्‍टार प्रचारक जया बच्‍चन और डिंपल यादव दोनों पहुंची थीं। यहां डिंपल यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के पहनावे पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि

डिंपल यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि



वहीं सांसद जया बच्‍चन ने परिवारवाद पर भाजपा पर तंज कसते हुए कहा

योगी आदित्यनाथ क्या जानें परिवार क्या होता हैं...', कौशांंबी के सिराथू में बोलीं सपा सांसद जया बच्चन

