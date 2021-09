डेंगू: यूपी में लगातार बढ़ रहे हैं मामले, ये सारे जिले आए चपेट में

Uttar Pradesh

फिरोजाबाद, 14 सितंबर: उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बच्चों में डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं। वायरल बुखार का कहर अभी भी सबसे ज्यादा फिरोजाबाद और आगरा में बरकार है। हालांकि, स्वास्थ्य विभाग लगातार हर संभव स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के दावे कर कर रहा है। राज्य सरकार पहले से ही कह चुकी है कि वायरल बुखार के प्रकोप को नियंत्रित करने के लिए हर मुमकिन कदम उठाए जा रहे हैं। फिरोजाबाद की स्थिति की गंभीरता इसी बात से समझी जा सकती है कि साढ़े चार सौ से ज्यादा बच्चे अभी भी स्थानीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं।

Outbreak of dengue is increasing continuously in many districts of UP, the situation in Firozabad is the worst