CM योगी से मिलीं झांसी में स्ट्रॉबेरी की खेती करने वाली गुरलीन चावला, PM मोदी ने की थी तारीफ

Uttar Pradesh

oi-Ankur Kumar

नई दिल्‍ली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सोमवार को उनके सरकारी आवास पर बुन्देलखण्ड क्षेत्र में स्ट्रॉबेरी की खेती को बढ़ावा दे रही कुमारी गुरलीन चावला ने भेंट की। मुख्यमंत्री ने गुरलीन चावला के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने अपने संकल्प और परिश्रम से झांसी की धरती को स्ट्रॉबेरी की खेती के अनुकूल बनाया है। मुख्यमंत्री ने इस प्रकार की अभिनव पहल से अधिक से अधिक किसानों और युवाओं को जोड़े जाने पर बल दिया।

मुख्यमंत्री योगी ने गुरलीन चावला से यह अपेक्षा की कि वे बुन्देलखण्ड क्षेत्र के किसानों को कृषि विविधीकरण के इस प्रयास में जागरूक करें। उन्होंने कहा कि जैविक खेती को प्रोत्साहित किया जाना आवश्यक है। उन्होंने कृषि उत्पाद को ऑर्गेनिक प्रमाणित करने के लिए मण्डल स्तर पर प्रयोगशाला की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि इससे जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र में स्ट्रॉबेरी की खेती जहां एक ओर किसानों की आमदनी बढ़ाने में सहायक होगी, वहीं दूसरी ओर 'स्ट्रॉबेरी महोत्सव' जैसे आयोजनों से बाजार की जरूरतों को भी पूरा करने में मदद मिलेगी।

जनपद सुल्तानपुर में ड्रैगन फ्रूट की खेती तथा जनपद झांसी में स्ट्रॉबेरी की खेती किए जाने का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश के कई जनपदों में किसानों ने अपने परिश्रम से ऐसी फसलें उगाईं, जिनके बारे में यह धारणा थी कि वे स्थानीय जलवायु और भूमि के अनुकूल नहीं हैं। उन्होंने उद्यान विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि इस प्रकार के प्रगतिशील प्रयासों का व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए अधिक से अधिक किसानों को इनसे जोड़ें। उन्होंने इन उत्पादों की मार्केटिंग और प्रोसेसिंग की व्यापक व्यवस्था किए जाने के निर्देश भी दिए।

Strawberry farmer Gurleen Chawla, who was praised by PM Modi in 'Mann Ki Baat' y'day, met CM Yogi Adityanath in Lucknow today.

"He said we should promote strawberry cultivation & organic farming in Bundelkhand. I will do my best to take it forward," the Jhansi resident said. pic.twitter.com/8Vpr7IFOvB