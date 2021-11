गठबंधन की गणित में उलझे चौधरी जयंत, जानिए कांग्रेस के साथ गए तो क्या मिलेगा

Uttar Pradesh

लखनऊ, 8 नवंबर: उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले रालोद के चीफ जयंत चौधरी पूरी तरह से गठबंधन की गणित में उलझे हुए हैं। दरअसल जयंत और अखिलेश यादव के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर पेंच फंसा हुआ है। रालोद के सूत्रों की माने तो जयंत चौधरी सपा से 40 सीटें मांग रहे हैं लेकिन अखिलेश यादव उन्हें 32 सीटें देने पर सहमत हैं। इससे ज्यादा वह रालोद को नहीं देना चाहते। अखिलेश की रणनीति को भांपते हुए जयंत ने भी दबाव का रास्ता अपनाया और कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी से मुलाकात करने पहुंच गए। इससे पहले उन्होंने लखनऊ आकर पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर दिया जिससे अखिलेश पर गठबंधन सीटों के जल्द तालमेल को लेकर दबाव बढ़ गया है।

