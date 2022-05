बुंदेलखंड को जल्द मिलेगा एक्सप्रेस वे का तोहफा, जानिए पीएम मोदी कब करेंगे इसका आगाज

Uttar Pradesh

oi-Vidya Shanker

लखनऊ, 6 मई: उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद अब बीजेपी और योगी सरकार की निगाहें पूरी तरह से अगले आम चुनाव पर टिकी है जो कि 2024 में होना है। सरकार से जुड़े सूत्रों के मुताबिक लंबे समय से प्रतीक्षित बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन जून में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए जाने की संभावना है। बताया जा रहा है कि राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय को एक प्रस्ताव भेजा है। केवल पांच प्रतिशत काम पूरा होना बाकी है, कार्यान्वयन एजेंसी ने अंतिम कार्य में तेजी लाई है और यह अगले दो सप्ताह के भीतर तैयार हो जाना चाहिए, जून के तीसरे सप्ताह में उद्घाटन समारोह आयोजित किया जा सकता है।

यह भी पढ़ें-Video: मां के हाथ से दही-चीनी खाने के बाद आशीर्वाद लेकर उत्तराखंड से विदा हुए योगी आदित्यनाथ

English summary

Budelkhand will soon get the gift of expressway, know why Yogi government is involved in its grand launch