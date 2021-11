योगी-मोदी सरकार की इमेज चमकाने में जुटी BJP, 6 यात्राओं से माहौल बनाने की कवायद

Uttar Pradesh

लखनऊ, 30 नवम्बर: उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले चुनाव से पहले बीजेपी ने अपने प्रचार अभियान को और तेज कर दिया है। चुनावी रणनीति पर मंथन के लिए ही मंगलवार को मुख्य चुनाव प्रभारी और कैबिनेट मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के नेतृत्व में बैठक हुई। बैठक में तय किया गया कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों से पहले लोगों तक पहुंचने के लिए राज्य में छह यात्राएं निकालने का फैसला किया। यह निर्णय यहां भाजपा मुख्यालय में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और अन्य वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में लिया गया।

भाजपा 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए राज्य भर में छह यात्राएं निकालकर यूपी के लोगों तक पहुंचेगी। पार्टी के नेताओं का दावा है कि कार्यकर्ताओं के बल और लोगों के आशीर्वाद से भाजपा एक बार फिर 300 से अधिक सीटों के साथ सरकार बनाने जा रही है। - भारत माता की जय, "भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने एक ट्वीट में कहा। भाजपा के एक अधिकारी ने कहा कि पार्टी की यात्रा में केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को उजागर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यात्रा के विवरण को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

यात्राओं का नाम का खुलासा अभी नहीं

हालांकि पार्टी ने आधिकारिक तौर पर 'यात्राओं' के नाम का खुलासा नहीं किया है, लेकिन पहले यह बताया गया है कि पार्टी उत्तर प्रदेश के लिए 'विजय संकल्प यात्रा' की योजना बना रही थी। कुल छह यात्राएं होंगी, जो जल्द ही शुरू होने की संभावना है और राज्य की कुल 403 विधानसभा सीटों में से प्रत्येक को कवर करेगी। इस तरह की यात्राएं विधानसभा चुनावों में पार्टी के प्रचार का एक पारंपरिक हिस्सा रही हैं।

पहले दिन पार्टी के प्रमुख नेता दिखाएंगे हरी झंडी

पार्टी के प्रमुख नेता पहले दिन यात्रा को हरी झंडी दिखा सकते हैं, और स्थानीय सांसद और विधायक दैनिक आधार पर उनका नेतृत्व करेंगे।सूत्रों का कहना है कि यात्रा 13 दिसंबर के बाद शुरू होने की संभावना है और ये यात्राएं 12-13 दिनों की होंगी। दिसंबर के अंत से पहले एक बड़ी रैली के साथ यात्रा का लखनऊ में समापन होने की संभावना है। राज्य में प्रधानमंत्री मोदी के बड़े चुनावी अभियान के ठीक बाद यात्राएं होंगी। मोदी दिसंबर के पहले सप्ताह में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के गृह क्षेत्र में, एक उर्वरक कारखाने का उद्घाटन करने के लिए और फिर अपनी लोकसभा सीट वाराणसी में करोड़ों रुपये की काशी विश्वनाथ कॉरिडोर परियोजना का उद्घाटन करने के लिए होगा।

2017 के विधानसभा चुनावों के लिए भी, भाजपा ने तत्कालीन समाजवादी पार्टी सरकार के खिलाफ भय और भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश का वादा करते हुए चार 'परिवर्तन यात्राएं' निकालकर अपना चुनाव अभियान शुरू किया था। भाजपा ने पिछले राज्य चुनावों में उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 312 पर जीत हासिल की थी और उसके सहयोगियों ने 13 सीटें जीती थीं।

