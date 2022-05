UP में पुराने चेहरे पर दांव लगा सकती है BJP, जानिए कौन हो सकता है स्वतंत्रदेव का विकल्प ?

Uttar Pradesh

oi-Vidya Shanker

लखनऊ, 13 मई: उत्तर प्रदेश में चुनाव बीते हुए दो महीने पूरे हो चुके हैं। दो महीने चुनाव बीतने के बाद बीजेपी अभी भी अपना नया बॉस नहीं ढूंढ पाई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर जो अटकलें चल रही हैं उसके मुताबिक पार्टी किसी ब्राह्मण चेहरे या दलित पर दांव लगा सकती है। इसके लिए ऐसे चेहरों की तलाश की जा रही है जिनकी लोकप्रियता पश्चिम से लेकर पूरब तक हो लेकिन अभी उस सांचे में कोई फिट नहीं बैठ रहा है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या बीजेपी अपनी यूपी इकाई का नेतृत्व करने के लिए किसी पुराने नेता को ही चुनेगी?

English summary

BJP can bet on old face in UP, know who can be the alternative of Swatantradev?