सीएम फेस की अटकलों पर अमित शाह ने लगाया विराम, जानिए क्यों कहा 2022 में योगी का CM बनना जरूरी

लखनऊ, 30 अक्टूबर: उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने अपनी तैयारियों को अमली जामा पहनाने की कवायद शुरू कर दी है। चुनाव अभियान की शुरुआत करने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह शुक्रवार को लखनऊ आए थे। इस दौरान उन्होंने एक तरफ जहां विपक्षियों पर निशाना साधा वहीं दूसरी ओर नेताओं को भी नसीहत दी कि संगठन जिसको भी टिकट दे उसे पूरी ताकत के साथ जिताइए। शाह ने अपने दौरे में यह संकेत दे गए कि यदि 2024 में नरेंद्र मोदी को पीएम बनाना है तो 2022 में योगी को सीएम बनाना ही होगा।

यूपी में अगले साल की शुरुआत में चुनाव होने हैं और शाह ने दावा किया कि उनकी पार्टी ने अपने 2017 के घोषणापत्र में किए गए वादों में से "90% से अधिक" वादे पूरे किए हैं। 2024 में पार्टी की चुनावी संभावनाओं के लिए राज्य के महत्व पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, "हमें यूपी को देश का नंबर एक राज्य बनाने के लिए पांच साल और चाहिए।" अगर आप 2024 में नरेंद्र मोदी को प्रधान मंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा "आपको 2022 में योगी आदित्यनाथ को यूपी का सीएम बनाना है"।

शाह ने सीएम फेस की अटकलों को समाप्त किया

2017 के विधानसभा चुनावों में, भाजपा और उसके सहयोगियों ने राज्य की 403 सीटों में से 325 सीटें जीती थीं। 2019 के लोकसभा चुनावों में, पार्टी और उसके सहयोगियों ने राज्य की 80 में से 64 सीटों पर जीत हासिल की। शाह शुक्रवार को लखनऊ में पार्टी के सदस्यता अभियान 'मेरा परिवार, भाजपा परिवार' के शुभारंभ के मौके पर बोल रहे थे। अपने संबोधन के दौरान दो बार, शाह, जिनके नवंबर में दो बार यूपी आने की उम्मीद है, ने लोगों से योगी आदित्यनाथ को फिर से मुख्यमंत्री बनाने में मदद करने का आग्रह किया। शाह ने साफतौर पर यह बता दिया कि अब बीजेपी के भीतर सीएम रेस को लेकर कोई विवाद नहीं है। सरकार बनी तो सीएम योगी ही होंगे।

पलायन का मुद्दा उठाकर पश्चिम को साधने की कोशिश

शाह का संबोधन 2016 में अयोध्या राम मंदिर और पश्चिमी यूपी के कैराना से हिंदुओं के पलायन पर टिप्पणी के साथ छिड़का गया था, जिसे रोक दिया गया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में मंदिर मुद्दे का स्पष्ट समाधान हुआ। उन्होंने कहा, "कैराना पलायन से मेरे खून खोल रहा था... पर अब पालने वाले अब पालने कर रहे हैं.. उन्होंने कहा, "यूपी भगवान राम और कृष्ण की जन्मभूमि बाबा विश्वनाथ की भूमि है, लेकिन मुगल शासन के बाद पहली बार ऐसा लगता है कि राज्य को अपनी पहचान वापस मिल गई है।"

2014 के चुनाव में शाह ने निभाई थी अहम भूमिका

2014 के लोकसभा चुनावों में पार्टी की जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमित शाह की काफी सराहना की थी। भाजपा ने यूपी में जीत हासिल की। उन्होंने कहा कि भाजपा का सदस्यता अभियान साल के अंत तक जारी रहेगा। उन्होंने कहा, "हम परिवार नियोजन में विश्वास करते हैं लेकिन जब हमारे भाजपा परिवार का विस्तार करने की बात आती है तो हम इस परिभाषा में ढील देते हैं।"

विपक्ष को भी दिया जवाब

शाह ने अखिलेश और मायावती पर निशाना साधते हुए कहा था कि राजनीति पारिवारिक लाभ के लिए नहीं होती हैं। वे गरीब से गरीब व्यक्ति की मदद करने के लिए हैं। हम सत्ता में अपने कार्यकाल का हिसाब देने को तैयार हैं लेकिन अखिलेश बाबू, मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा कि आपने विदेशी भूमि में कितना समय बिताया, आप कोविद -19 और बाढ़ के दौरान कहां थे? इन राजनेताओं और पार्टियों ने अपने लिए, अपने परिवार के लिए या ज्यादा से ज्यादा अपनी जाति के लिए काम किया है। लेकिन, मोदी सरकार ने गरीब से गरीब, दलितों, आदिवासियों, महिलाओं, पिछड़ों के लिए काम किया है।

शाह पर प्रतिक्रिया देते हुए, कांग्रेस नेता और प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने कहा कि राजनीति में, विनम्र होना चाहिए। लोकतंत्र की सुंदरता यह है कि लोगों की इच्छा सर्वोच्च है। इसलिए किसी को ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जैसे कि वे यहां हमेशा के लिए है। हालांकि लखनऊ विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग की प्रोफेसर मनुका खन्ना ने कहा: "एक स्पष्ट विजेता की भविष्यवाणी करना मुश्किल है, लेकिन इस समय बीजेपी इस लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार है।

