यूपी चुनाव 2022: अखिलेश यादव नहीं दोहरा रहे 2017 वाली गलतियां, BJP के सामने खड़ी की हैं बड़ी चुनौतियां

Uttar Pradesh

oi-Anjan Kumar Chaudhary

लखनऊ, 20 जनवरी: पांच वर्ष तक सत्ता से दूर रहकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस चुनाव के लिए अभी तक जिस तरह से बिसात बिछाई है, उससे लगता है कि अब वह अपने पिता की राजनीतिक विरासत की छांव से आगे निकल चुके हैं। उन्होंने अपने दम पर कई ठोस फैसले लिए हैं। बहुत ही सोच-समझकर चुनावी रणनीतियां तैयार की हैं। वह जिस तरह की योजनाओं पर काम कर रहे हैं, उससे लगता है कि उन्होंने 2017 की गलतियों से जरूर सबक ली है और उसे फिर से नहीं दोहराने की ठान ली है।

English summary

UP Election 2022: Akhilesh Yadav has prepared strategies this time by learning from the 2017 elections, Samajwadi Party has gone far beyond thinking of Yadav-Muslim equation alone