चुनाव हारने के बाद अब बागियों पर बड़ी कार्रवाई के मूड में अखिलेश यादव, जानिए

लखनऊ, 1 अप्रैल: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में हार के बाद अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव एक्शन मोड में आ गए हैं। चुनाव में पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाए जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी विधान परिषद चुनाव समाजवादी पार्टी में पार्टी का विरोध करने के आरोप में गाजीपुर विधान परिषद के पूर्व सदस्य कैलाश सिंह सहित चार नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इसी तरह आने वाले समय में कई और जिले के चिन्हित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

चुनाव में सपा का विरोध करने वालों पर कार्रवाई

इसके अलावा समाजवादी पार्टी ने बाबा साहब वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव रमेश यादव और उपेंद्र यादव को भी पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इन सभी नेताओं पर विधान परिषद सदस्य के चुनाव में सपा का विरोध करने का आरोप है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के निर्देश पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने इन नेताओं के निष्कासन को लेकर पत्र जारी किया है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद विधान परिषद चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। इससे पहले कि पार्टी को और नुकसान हो, अखिलेश यादव ने यह कदम उठाकर पार्टी नेताओं को कड़ा संदेश देने की कोशिश की है।

बागियों की सबसे अधिक संख्या सपा में थी

बागियों की सबसे ज्यादा संख्या समाजवादी पार्टी में थी। तीसरे से सातवें चरण के चुनाव में सपा को सबसे ज्यादा बागियों का सामना करना पड़ा था। कई सीटों पर यह भी कहा जा रहा था कि सपा को अपनों से ही कड़ी चुनौती मिलेगी। अयोध्या की रुदौली सीट को ही देखें तो पूर्व विधायक अब्बास अली रुश्दी मियां ने सपा से इस्तीफा दे दिया और बसपा के टिकट पर मैदान में आ गए। इससे सपा का समीकरण बिगड़ गया और बीजेपी ये सीट जीत गई। इसी तरह बीकापुर अखाड़े में अनूप सिंह ने निर्दलीय के तौर पर बगावत कर पार्टी का नुकसान पहुंचाया। ऐसी ही कई सीटें हैं जहां बागी पूरी तरह से सपा के खिलाफ मैदान में उतरे थे।

कई सीटों पर अपनों को दी चुनौती

टांडा में शबाना खातून, मड़ियाहुं सीट से पूर्व विधायक श्रद्धा यादव, महोबा सीट से पूर्व विधायक सिद्ध गोपाल साहू के भाई संजय साहू, श्रावस्ती सीट से पूर्व विधायक मो. रमजान फाजिल नगर सीट से सपा जिलाध्यक्ष इलियास अंसारी ने बसपा प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरी थीं। इसके अलावा सपा को कई सीटों पर पार्टी से नाराज पुराने कार्यकर्ताओं से भी मारपीट का सामना करना पड़ा था। फिरोजाबाद सदर सीट से टिकट नहीं मिलने से नाराज अजीम ने पत्नी साजिया हसन को मैदान में उतारा था। शिकोहाबाद में सपा के पूर्व विधायक ओपी सिंह भाजपा प्रत्याशी के रूप में सपा के सामने आ गए थे। सात बार सपा से विधायक रहे नरेंद्र सिंह यादव इस बार फर्रुखाबाद की अमृतपुर सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ गए थे। एटा सीट से सपा के खिलाफ पूर्व विधायक अजय यादव भी हाथी पर सवार होकर सपा के खिलाफ ही मैदान में कूद गए थे। अब ऐसे लोगों के खिलाफ पार्टी बड़ा कदम उठाएगी।

दलबदल के कारण बढ़ी विद्रोहियों की संख्या

बीजेपी हो या एसपी, दोनों ने इस बार जमकर दलबदल करवाया. मंत्री होने के बावजूद स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान जैसे बड़े ओबीसी चेहरों के अलावा छह से ज्यादा विधायकों ने बीजेपी छोड़ साइकिल की सवारी की। वहीं, एक दर्जन से ज्यादा पूर्व मंत्री और विधायक सपा छोड़ गए। वे भी भाजपा, कांग्रेस या बसपा में शामिल हो गए हैं या अपने बेटे, पत्नी या किसी समर्थक को मैदान में उतारकर अपनी पुरानी पार्टी के उम्मीदवार को चुनौती देते नजर आ रहे हैं।

