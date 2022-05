ओलंपिक खिलाड़ी लोलो जोन्स ने लिखी इमोशनल पोस्ट, कहा- ' बंद करो चिढ़ाना,मैं शादी से पहले सेक्स नहीं करूंगी'

Sports

oi-Ankur Sharma

न्यूयार्क, 20 मई। मशहूर ओलंपिक खिलाड़ी और इंटरनेशनल टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक अपने नाम कर चुकीं लोलो जोन्स अपनी एक पोस्ट की वजह से चर्चा में बनी हुई हैं। उन्होंने अपनी पोस्ट में चौंकाने वाले दुख का खुलासा किया है। उन्होंने लिखा है कि 'उनका पुरुष काफी मजाक उड़ाते हैं क्योंकि उन्होंने शादी से पहले सेक्स ना करने का फैसला कर रखा है।' जोन्स ने अपनी पोस्ट में साफ तौर पर लिखा है कि 'लोग सेक्स वाले उनके फैसले पर कहते हैं कि वो अब बूढ़ी हो रही हैं और अपने इस रवैये के ही कारण एक दिन काफी दुखी रहेंगी क्योंकि वक्त हाथ से निकल जाएगा।'

देखें Video

English summary

Famous Olympic player Lolo Jones wrote an emotional post. 'I will not have physical relationship before marriage' . here is her post, please have a look.