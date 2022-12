पत्नी और बच्चों के सामने घर में घुसकर बदमाशों ने की लूटपाट, FIFA World Cup को बीच में छोड़ लौटा यह खिलाड़ी

Raheem Sterling FIFA World Cup 2022: फीफा वर्ल्ड कप में अपने खेल से टीम को जीत दिलाने वाले रहीम स्टर्लिंग के घर में चोरी की घटना घटी है। जिसके बाद वह वर्ल्ड कप को बीच में छोड़ घर लौट गए हैं।

Raheem Sterling FIFA World Cup 2022: फीफा वर्ल्ड कप 2022 में इंग्लैंड का धमाकेदार प्रदर्शन जारी है। इंग्लैंड ने रविवार देर रात चौथे प्री-क्वार्टर फाइनल मुकाबले में सेनेगल के खिलाफ बेहतरीन जीत हासिल की। इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन, उपकप्तान जॉर्डन हेंडरसन और युवा स्टार बुकायो साका ने इस मुकाबले में टीम के लिए गोल करने का कारनामा किया। इस जीत के साथ ही इंग्लैंड की टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है।

रहीम स्टर्लिंग ने नहीं खेला था मैच

इंग्लैंड के स्टार फॉरवर्ड रहीम स्टर्लिंग इस मुकाबले में खेलते नजर नहीं आए। ईरान के खिलाफ इंग्लैंड के लिए तीसरा गोल रहीम स्टर्लिंग ने दागा था। जिस कारण इंग्लैंड की टीम जीतने में सफल रही थी। रहीम स्टर्लिंग टीम के मुख्य खिलाड़ियों में गिने जाते हैं। लेकिन उन्हें फीफा वर्ल्ड कप को बीच में ही छोड़कर अपने घर लौटना पड़ा है। सेनेगल के खिलाफ मैच में वह टीम का हिस्सा नहीं थे।

फीफा को बीच में छोड़ लौटे घर

इंग्लैंड फुटबॉल टीम के मैनेजर गैरेथ साउथगेट ने रहीम स्टर्लिंग को लेकर अपने ट्विटर हैंडल पर कुछ बातों का जिक्र किया है। उन्होंने लिखा कि फुटबॉल जरूरी है, लेकिन परिवार से ज्यादा नहीं। हम सभी के लिए परिवार सबसे पहले आता है। उन्होंने कहा कि स्टर्लिंग के घर पर सबकुछ ठीक नहीं है, इसलिए वह अपने घर गए हैं। एक बार वो अपने घरेलू काम से फ्री हो जाये, फिर देखते हैं कि आगे क्या करना है।

Southgate: “Sterling is flying back to England. He needs time with his family to deal with it and I don't want to put him under any pressure to deal with it”. 🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #Qatar2022

“Will Sterling return? I don’t know. The priority for him at the moment is to be with his family”. pic.twitter.com/UBLgAuWa1T