PM Modi ने Argentina को दी जीत की बधाई, सचिन तेंदुलकर ने भी मेसी को ठोका सलाम

France vs Argentina Final: वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला बेहद रोमांचक रहा। अर्जेंटीना ने फ्रांस को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हराते हुए खिताब को अपने नाम किया।

France vs Argentina Final: लियोनेल मेसी की कप्तानी में अर्जेंटीना ने वर्ल्ड कप पर अपना कब्जा जमा लिया है। 36 साल के लंबे इंतजार के बाद लियोनेल मेसी की टीम ने इतिहास रचते हुए फ्रांस के खिलाफ रोमांचक अंदाज में जीत हासिल की। क़तर के लुसैल स्टेडियम में खेले गए मैच में कभी अर्जेंटीना तो कभी फ्रांस की टीम आगे रही, लेकिन अंत में अर्जेंटीना ने बाजी मारते हुए मैच को अपने नाम किया।

पीएम मोदी ने अर्जेंटीना को दी बधाई

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्जेंटीना को फीफा वर्ल्ड कप जीतने के लिए बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्जेंटीना की जीत के बाद एक ट्वीट कर टीम के खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने का काम किया। पीएम मोदी ने लिखा कि अर्जेंटीना ने पूरे फीफा वर्ल्ड कप के दौरान कमाल का प्रदर्शन किया। उन्होंने लिखा कि यह सबसे रोमांचक फुटबॉल मैचों में से एक के रूप में याद किया जाएगा! #FIFAWorldCup चैंपियंस बनने पर अर्जेंटीना को बधाई!

This will be remembered as one of the most thrilling Football matches! Congrats to Argentina on becoming #FIFAWorldCup Champions! They’ve played brilliantly through the tournament. Millions of Indian fans of Argentina and Messi rejoice in the magnificent victory! @alferdez

सचिन तेंदुलकर ने बी जताई खुशी

मेसी के लिए ऐसा करने पर अर्जेंटीना को बहुत-बहुत बधाई! जिस तरह से उन्होंने खेल की शुरुआत की और अंत के समय में शानदार वापसी की, वह शानदार था। एक्सट्रा टाइम के अंत में शानदार तरीके से गोल बचाने के लिए मार्टिनेज की भी तारीफ होनी चाहिए। इस गोल को रोककर उन्होंने फैंस को यह मैसेज दे दिय था कि इस साल वर्ल्ड चैंपियन अर्जेंटीना बनने जा रही है।

Many congratulations to Argentina on doing this for Messi! Wonderful comeback from the way they started the campaign.

Special mention to Martinez for the spectacular save towards the end of extra time. That was a clear indication to me that Argentina would clinch this. pic.twitter.com/KoXOTl1fSE