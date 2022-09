ऋषभ पंत से कराओ ओपनिंग, वसीम जाफर ने धोनी की याद दिलाते हुए रोहित को दी ये नसीहत

Cricket

oi-Amit K U

नई दिल्ली, 13 सितंबर। टी20 वर्ल्ड कप 2022 के लिए टीम इंडिया का सेलेक्शन किया जा चुका है। टीम चयन से पहले ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक के नाम पर खूब चर्चाएं की जा रही थी। दिनेश कार्तिक का टीम में होना लगभग तय माना जा रहा था, लेकिन ऋषभ पंत के टीम में होने पर संशय़ बना हुआ था। एशिया कप और टी-20 फॉर्मेट में पंत के रिकॉर्ड को देखते हुए उनकी जगह संजू सैमसन को टीम रखने की वकालत की जा रही थी।

I still think opening the inns is where we could see the best of Pant in T20. Provided Rohit is ok to bat @ 4. MS took a punt on Rohit before CT in 2013, and the rest is history. Time for Rohit to take a punt on Pant. KL, Pant, VK, Rohit, Sky would be my top five. #INDvAUS #T20WC