संजू सैमसन ने विस्फोटक पारी खेल बनाया रिकाॅर्ड, फैंस ने BCCI को मारे ताने

नई दिल्ली। इंडियन प्रीमियर लीग 2022 के पहले क्वालीफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस के खिलाफ राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन के बल्ले से विस्फोटक पारी देखने को मिली। सैमसन ने कोलकाता के ईडन गार्डन में तेज पारी खेल एक रिकॉर्ड बनाया। दरअसल, वह इस सीजन में सबसे तेज स्ट्राइक रेट से 400 से ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बने। संजू की पारी देख सोशल मीडिया पर फैंस ने बीसीसीआई को भी ताने मारना शुरू कर दिए।

If Sanju Samson doesn't go to Australia for the T20 Worldcup 2022 , it is India's loss not his.

#bcci #IPLplayoffs #SanjuSamson One player always at the receiving end keeps reminding the selectors of what they are missing. Comparisons between those in the team & the ones deserving (who are left out)is bound to reignite this debate. Is the current team good enough to win WC?