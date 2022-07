‘टारगेट थोड़ा आगे बढ़ गया’, इंग्लैंड के खिलाफ मिली हार के बाद सामने आया Rishabh Pant का रिएक्शन

ऋषभ पंत ने ट्वीट कर लिखा- ''टारगेट थोड़ा आगे बढ़ गया है, लेकिन फोकस अभी भी बरकरार है। हम मजबूत होकर वापसी करेंगे।'' एजबेस्टन टेस्ट मैच में पंत टीम के उपकप्तान थे और पूरे मैच में उनका प्रदर्शन भी काफी जोरदार रहा। मैच की पहली पारी में 24 वर्षीय विकेटकीपर ने केवल 111 गेंदों पर तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 146 रन बनाए थे। टेस्ट क्रिकेट में उनका ये पांचवां और इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा शतक रहा। दूसरी पारी में भी पंत ने बढ़िया खेल दिखाते हुए 86 गेंदों पर 57 रन का योगदान दिया था।

Target has moved little farther but the focus is still intact. We will be back stronger. 🎯🏆👀🇮🇳 pic.twitter.com/6UFxWuCsIZ

एजबेस्टन टेस्ट की पहली पारी में रवींद्र जडेजा ने शानदार शतक जमाया था। उन्होंने 194 गेंदों पर 104 रन की पारी खेली। टेस्ट क्रिकेट में उनका ये तीसरा और विदेशी सरजमीं पर पहला शतक रहा। हार के बाद जडेजा ने भी ट्वीट कर लिखा कि इंग्लैंड के खिलाफ पांचवां टेस्ट एक लड़ाई वाली सीरीज थी।

जडेजा ने ट्वीट किया, ''एक ऐसा खेल जिसमें उतार-चढ़ाव रहा। अपनी टीम के लिए योगदान देना हमेशा एक अच्छा अहसास रहा, भले ही हम पिछड़ गए। एक कठिन लड़ाई वाली सीरीज, जहां प्रतियोगिता अपने सर्वश्रेष्ठ स्तर पर थी।''

A game which had its highs and lows. Always a great feeling to contribute for my team, even though we fell short. A hard fought series where the competition was at its best 💪🇮🇳 pic.twitter.com/goOnfqIpR0