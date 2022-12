फिर T20 की फॉर्म ODI में भी दिखाई देगी, रवि शास्त्री ने बताया सूर्यकुमार यादव को क्या करना होगा

भारत के पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री ने सूर्यकुमार यादव को एक तरह से नसीहत और चेतावनी दोनों दी है जो उनको लगता है कि स्काई के लिए वनडे फॉर्मेट में अपनानी जरूरी हैं जहां पर वे अभी बहुत सफल नहीं हो पाए हैं।

Cricket

oi-Antriksh Singh

भारत के स्टार बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव इस साल बहुत ही जबरदस्त फॉर्म में है और उनको दूसरा एबी डिविलियर्स बताने में अब किसी को भी हिचकिचाहट नहीं होती है। वह इस समय टी-20 फॉर्मेट में दुनिया के नंबर एक बल्लेबाज है और जिस तरीके से रन बना रहे हैं वैसा भारतीय टीम में कोई और बल्लेबाज नहीं कर रहा है। सूर्यकुमार यादव ने इस साल में ही दो ऐसी मैच विजेता सेंचुरी लगाई है कि उसके बाद उनको बहुत ही हाई रेट किया जा रहा है। वे T20 वर्ल्ड कप में भी भारत के दूसरे सर्वाधिक रन स्कोरर थे और जिस तरह से उन्होंने जिंबाब्वे और साउथ अफ्रीका के खिलाफ पारियां खेली वे सांसे रोक देने वाली थी।

English summary

Ravi Shastri explains what did Suryakumar Yadav need to do in ODI for batting like T20 as he was not very successful in this format so far.